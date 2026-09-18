Las analíticas confirman valores extremos de contaminación por fecales en es Pouet (Eivissa)

Charco tras el vertido en Es Pouet, Eivissa - SALVEM SA BADIA

EIVISSA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Salvem sa Badia de Portmany ha confirmado este viernes que las analíticas que encargó revelan "los valores más extremos de contaminación por fecales en el supuesto vertido de pluviales de es Pouet" el pasado 1 de septiembre.

En un comunicado, la entidad ha explicado que las muestras se tomaron el 1 de septiembre y ha recordado que el Ayuntamiento declinó cerrar la playa argumentando que el vertido procedía de la red de pluviales a consecuencia de las lluvias, "pese al fuerte hedor que se registraba en toda la playa y que ya indicaba que las aguas fecales habían alcanzado la orilla".

Salvem sa Badia tomó las muestras el mismo día del vertido unas cuatro horas después de que se produjera. En concreto, las recogió de la charca que se formó en la orilla de la parte alta de la playa y en la zona de baño.

En la charca, según Salvem sa Badia, el resultado de la analítica ha confirmado los valores más extremos de contaminación. Más de 2.420 unidades formadoras de colonias (u.f.c.) de enterococos intestinales en 100 ml, cuando el límite legal en aguas de baño son 185, y la misma cantidad en E.coli, cuando el máximo que permite la ley son 500.

En la orilla del mar, donde en el momento de coger las muestras había numerosas personas bañándose, el nivel de contaminación de E. coli prácticamente doblaba el límite legal, al registrar 990 u.f.c. en 100 ml, cuando el máximo son 500.

Según la entidad, estos resultados demuestran con claridad que el Ayuntamiento de Sant Antoni debería haber cerrado la playa de es Pouet para salvaguardar la salud de los bañistas.

"El Consistorio se escudó en que las redes de pluviales y fecales están separadas en esta zona, pero las analíticas demuestran con claridad que la contaminación fecal existió, además con los mayores índices de concentración que se miden en los laboratorios, y que ésta procedía de algún sitio", ha insistido Salvem sa Badia.

OTRAS MUESTRAS D ELA BAHÍA DE PORTMANY

Además de los resultados de es Pouet, Salvem sa Badia ha recibido las analíticas de otras dos muestras tomadas recientemente en la bahía de Portmany.

La primera se cogió en el pantalán 2 del puerto de Sant Antoni a raíz de un vertido en tiempo seco que se produjo el 4 de septiembre y que generó un intenso mal olor. En la zona se veían rastros marrones en el agua, por lo que se decidió tomar una muestra.

El resultado de esta analítica arroja una concentración de 1.119 u.f.c. de enterococos intestinales en 100 ml y 137,4 u.f.c. de E. coli en 100 ml. A pesar de tratarse de una zona portuaria, ha explicado que los límites legales en aguas de baño se establecen en 185 y 500 u.f.c., respectivamente.

También, tras el vertido y cierre de la orilla que se produjo en Caló de s'Oli por orden del Ayuntamiento de Sant Josep el 8 de septiembre, Salvem sa Badia tomó muestras en este tramo.

La muestra de agua de mar concluye que se registraron los niveles máximos de contaminación que miden los laboratorios, con 2.420 u.f.c de enterococos intestinales en 100 ml (el límite legal es 185) y 2.420 u.f.c de E. coli en 100 ml (el máximo permitido es 500).