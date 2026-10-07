Un anciano de 80 años muere de un ataque al corazón cuando iba al volante y provoca un accidente múltiple

Guardia Civil de Tráfico. Archivo. - GUARDIA CIVIL

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 80 años ha muerto de un ataque al corazón cuando iba al volante de su vehículo y ha provocado un accidente múltiple en el que dos personas más han resultado heridas leves.

Los hechos, han informado fuentes de la Guardia Civil, ocurrieron sobre las 19.00 horas del martes en la rotonda flotante de Son Ferriol, en Palma.

El conductor se iba a incorporar a la rotonda desde la Ma-30 cuando sufrió un ataque al corazón y perdió el control del turismo, que impactó contra una isleta triangular y se introdujo en sentido contrario, chocando contra otros dos coches.

La mujer del fallecido, de 79 años, resultó ilesa pero tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Son Espases. En uno de los otros dos coches iban un hombre y una mujer, ambos heridos leves y trasladados al mismo centro hospitalario, y en el otro iba un hombre que no sufrió lesión alguna.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han determinado que el anciano falleció antes del impacto, es decir, que la causa fue el ataque el corazón. Ninguno de los implicados se encontraba bajo los efectos del alcohol o incumplía las normas de circulación.