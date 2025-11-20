Andratx aprueba la renovación de la red de agua en la barriada de Sa Coma por 476.980 euros

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la adjudicación del proyecto para renovar la red municipal de agua en la barriada de Sa Coma, una actuación valorada en 476.980 euros que tiene como objetivo modernizar el sistema de distribución de agua potable en esta zona del municipio.

Según ha informado el Consistorio, la iniciativa responde al avanzado deterioro de la red actual, que registra pérdidas continuas y numerosas averías a lo largo del año, provocando incidencias recurrentes en el suministro y un aumento del coste de mantenimiento. Con esta intervención, se busca poner fin a estas deficiencias y garantizar un servicio más eficiente y estable para los residentes en esta barriada.

El proyecto contempla la instalación de nuevas tuberías de transporte y distribución, junto con la sustitución de válvulas y acometidas antiguas. La obra prevé un plazo de ejecución de 20 semanas y una garantía de 36 meses, con lo que el Ayuntamiento destaca que así se garantiza el correcto funcionamiento de la infraestructura durante los próximos años.

La inversión se distribuirá entre dos ejercicios presupuestarios, 95.396 euros en 2025 y 381.584,25 euros en 2026, tal como establece el informe favorable de Intervención Municipal.

Una vez firmados los documentos contractuales, el Ayuntamiento coordinará el inicio de los trabajos. Al respecto, la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, ha subrayado que la importancia de esta actuación es "absoluta para garantizar un suministro de agua moderno y eficiente".

"La red actual sufre pérdidas constantes y múltiples averías que afectan a los vecinos y encarecen el mantenimiento. Con esta inversión damos un paso decisivo para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida en nuestros vecinos de Sa Coma", ha concluido la primer edil.