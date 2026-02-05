Andratx avanza en las obras de renovación de la red de agua en Sa Coma para reducir averías y pérdidas de agua

Obras de renovación de la red de agua en Sa Coma - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

El Ayuntamiento de Andratx continúa avanzando en las obras de renovación de la red municipal de agua potable en la barriada de Sa Coma.

El objetivo es modernizar unas infraestructuras muy deterioradas y reducir las averías y pérdidas de agua que, según ha señalado el Ayuntamiento, se producían de forma recurrente.

Las obras cuentan con una inversión de 477.000 euros y se realizan de manera progresiva para minimizar las molestias los vecinos. En concreto, se sustituirán tuberías de transporte y distribución, así como válvulas y acometidas antiguas.

En la primera fase se han puesto en marcha los trabajos de señalización y las primeras intervenciones sobre la red, con la apertura de parte de la calzada para sustituir las canalizaciones.

Se prevé que las obras duren unos cuatro meses y medio y la actuación cuenta con una garantía total de tres años, lo que permitirá, ha destacado el Ayuntamiento, asegurar que la infraestructura funcione correctamente a medio y largo plazo.