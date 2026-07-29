Andratx concede las dos primeras licencias urbanísticas a través de entidades privadas de certificación

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Andratx ha concedido las dos primeras licencias urbanísticas tramitadas mediante el sistema de Entidades Privadas de Certificación Urbanística (Epcus), un instrumento de colaboración público-privada que busca acelerar la gestión de los expedientes y ofrecer una respuesta más ágil a los ciudadanos.

Según ha informado el Consistorio, la incorporación del sistema Epcus responde a las medidas impulsadas por el Govern para modernizar y agilizar los procedimientos administrativos en materia urbanística.

Con estas dos primeras licencias, el Ayuntamiento "da un paso adelante en la modernización de su gestión urbanística y reafirma su compromiso con una administración más eficiente, cercana y capaz de responder con mayor rapidez a las necesidades de vecinos, profesionales y empresas".

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que la concesión de estas primeras licencias a través de este sistema supone un avance importante para reducir tiempos de espera y mejorar el servicio prestado. "Apostamos por una administración más ágil y eficiente, manteniendo en todo momento el rigor técnico y la seguridad jurídica que deben garantizar todos los procedimientos urbanísticos", ha dicho.