Andratx estudia la creación de un mercado artesanal en Camp de Mar

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, preside una reunión con los vecinos de Camp de Mar. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx está estudiando la posibilidad de crear un mercado artesanal en Camp de Mar de cara a la próxima temporada turística.

Es una de las cuestiones que el equipo de gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, ha abordado en una reunión con los vecinos de este núcleo poblacional.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, de cara a la próxima temporada turística se están manteniendo contactos con un grupo de artesanos locales con el objetivo de impulsar la creación de un mercado artesanal durante algunos días al mes.

En el encuentro, el primero de una ronda de contactos que el equipo de gobierno prevé mantener con los vecinos de los distintos núcleos, también se han abordado cuestiones como la futura implantación del sistema de recogida selectiva puerta a puerta.

Asimismo, se ha informado sobre el estado del futuro contrato de iluminación del municipio, la propuesta de peatonalización de la calle Torrent y la petición trasladada al TIB para mejorar la conectividad del municipio.

También se han tratado diferentes líneas de ayudas municipales, como las destinadas a la rehabilitación de fachadas, y proyectos como la rehabilitación de Cas Metge y de la finca de Can Fasser, la reforma del Casal de Joves o el futuro Palacio de Deportes de Es Vinyet.

"Estos encuentros nos permiten escuchar directamente a los vecinos, conocer sus preocupaciones y explicar de forma cercana el trabajo que estamos impulsando desde el Ayuntamiento. Nuestro objetivo es mantener un diálogo constante con la ciudadanía y trabajar juntos para mejorar cada uno de los núcleos de Andratx", ha reivindicado Gonzalvo.