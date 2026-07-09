Andratx habilita un bus lanzadera gratuito para las Festes de la Mare de Déu del Carme. - AYUNTAMEINTO DE ANDRATX

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha habilitado un servicio gratuito de bus lanzadera los días 10, 11 y 16 de julio para facilitar los desplazamientos entre los principales núcleos del municipio con motivo de las Festes de la Mare de Déu del Carme.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el servicio conectará Andratx, s'Arracó, Port d'Andratx y Sant Elm durante las jornadas en las que se celebran los principales actos del programa festivo.

Entre ellos figuran el Correfoc y la Nit de Dimonis, la verbena popular del viernes 10 de julio y la Nit del Cavall junto a la verbena del sábado 11. El servicio también estará operativo el 16 de julio, coincidiendo con la jornada principal de las fiestas, que incluirá la misa solemne y la tradicional Procesión Marinera en honor a la Mare de Déu del Carme, uno de los actos más representativos del calendario festivo del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que la puesta en marcha del bus lanzadera contribuirá a hacer las fiestas "más accesibles, sostenibles y seguras", facilitando la movilidad tanto de vecinos como de visitantes.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Iván Sánchez, ha señalado que el refuerzo del transporte público permitirá que los asistentes puedan desplazarse entre los distintos núcleos del municipio y disfrutar de la programación con mayor comodidad.