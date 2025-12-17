Andratx organiza una jornada para acercar los servicios sanitarios de emergencias a los más pequeños - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha organizado este miércoles una jornada educativa para acercar la cultura de la prevención y el funcionamiento de los servicios sanitarios de emergencias a los más pequeños.

En la iniciativa, desarrollada en colaboración con el SAMU 061, han participado unos 80 alumnos de educación primaria del CEIP Els Molins de s'Arracó.

Los escolares, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, han podido conocer de primera mano los recursos del 061 a través de una demostración práctica de los vehículos asistenciales, el material sanitario y la labor que desarrollan los profesionales del servicio.

La actividad educativa se ha completado con talleres prácticos adaptados a cada franja de edad, entre ellos ejercicios básicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el fin de introducir en los jóvenes "nociones fundamentales de autoprotección y primeros auxilios".

"Acciones como esta permiten acercar la seguridad y la protección civil a la ciudadanía desde edades tempranas. Contar con planes como el Plan de Emergencias Municipal y el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales es fundamental, pero igual de importante es que la población los conozca y sepa cómo actuar ante una emergencia", ha explicado la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

El regidor de Protección Civil, Antonio Nicolau, ha subrayado que la formación y la concienciación ciudadana "son un complemento imprescindible a las herramientas de planificación y respuesta ante emergencias".