Andratx reparte 17.231 euros en ayudas a seis asociaciones para proyectos medioambientales

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado una partida de 17.231 euros en ayudas destinadas a seis asociaciones del municipio para el desarrollo de proyectos vinculados al medio ambiente y la mejora de los espacios públicos.

Según ha informado el Consistorio, las subvenciones se dirigen a asociaciones de madres y padres, entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en iniciativas de protección ambiental, sensibilización ciudadana y mejora del entorno urbano.

En concreto, la asociación 'Save The Med' recibirá una ayuda de 5.061 euros, mientras que la Fundación Clean Wave contará con una subvención de 3.584 euros.

Por su parte, la Associació Amics de Sant Elm dispondrá de 2.880 euros, y Cruz Roja Española recibirá 2.865,24 euros. Las ayudas se completan con las concedidas a las asociaciones de familias de alumnos del puerto de Andratx y de s'Arracó, con importes de 1.451,18 euros y 1.388,61 euros, respectivamente.

Tras la aprobación, las entidades disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones y, en el caso de no producirse, la resolución pasará a ser definitiva.

Según la convocatoria, las subvenciones deberán ejecutarse y abonarse antes del 31 de octubre de este año, mientras que el plazo para la justificación de las actuaciones finalizará el 10 de octubre.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que la colaboración con estas entidades es "fundamental" para impulsar proyectos que contribuyan a la conservación del patrimonio y a la concienciación ambiental.