Andreu Manresa, en el Parlament: "La independencia de IB3 está garantizada"

El director general de IB3 defiende los descuentos a anuncios en catalán porque contribuyen al fomento de la lengua y al desarrollo del sector del doblaje

Manresa asegura que todo el personal de las contratas pasará a ser personal de IB3 el 1 de febrero de 2023

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3 ha asegurado este jueves en el Parlament que la independencia de IB3 "está garantizada" y ha negado que haya habido imposiciones por parte de los socios del Pacte para configurar el nuevo equipo directivo.

Manresa ha comparecido en la Comisión de Control de la Radiotelevisión de Baleares y ha insistido en que la nueva etapa y el nuevo equipo directivo estará "al margen de la pugna política".

"IB3 no es una herramienta de instrumentación política, no hay un reparto de cuotas", ha insistido a preguntas del diputado del PP, Antonio Fuster, que se ha referido a las salidas de Jaume Perelló y Joan Forteza, advirtiendo de posibles presiones.

"Ya sabemos cómo actúan los socios del Govern", ha apuntado Fuster.

Manresa, por su parte, aunque no ha revelado los nombres de los miembros que se han propuesto para el nuevo equipo directivo, ha asegurado que se trata de "profesionales indudables que no proceden de la política" y que, de otra manera, no los hubiera aceptado.

El director de IB3 ha insistido en que el control sobre el ente lo ejercen los diputados del Parlament. "No hay nada más transparente y público que IB3", ha afirmado.

También a preguntas de Fuster, Manresa ha negado que exista una denuncia ante un órgano judicial o administrativo sobre que el responsable de proyectos de Dalton esté ocupando una plaza fija.

Manresa ha detallado que los sueldos de los responsables y los ejecutivos se pagan con fondos de la licitación por lo que "no hay usurpación de dinero público".

Fuster, sin embargo, no ha cuestionado la legalidad aunque sí el componente ético del hecho.

PUBLICIDAD EN CATALÁN

Por otra parte, a una pregunta de Vox, Manresa ha defendido los descuentos a los anuncios en catalán porque contribuyen al fomento de la lengua propia y al desarrollo del sector del doblaje.

El director general de IB3 ha asegurado que los descuentos son "perfectamente legales" porque el catalán es la lengua vehicular del ente y, además, de este modo se están cumpliendo principios básicos de la ley del ente como el fomento de la lengua y el apoyo a los sectores locales del doblaje.

El portavoz de Vox en la Comisión de Control, Jorge Campos, ha resaltado que IB3 necesita dinero "porque es una máquina de quemarlo".

Campos ha acusado al director general de, con los descuentos, "reventar el mercado" y perjudicar a los medios privados "que no tienen un mullido colchón de dinero público".

PROCESO DE INTERNALIZACIÓN

En relación al proceso de internalización, Manresa ha señalado que están habiendo "muchas reuniones" para preparar, por un lado, la estabilización del personal de la casa entre junio y diciembre; y por otro, la internalización del personal de las cinco contratas para que sea efectiva el 31 de enero de 2023.

En este sentido, ha explicado que Xisca Perelló y Barbara Barceló "tutelarán", junto a la dirección y los representantes de los trabajadores, el proceso.

"Hay mucho trabajo pero está bien encaminado", ha concluido.