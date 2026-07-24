El antiguo parque de bomberos de Son Castelló se convertirá en una nueva comisaría de la Policía Local de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el acto de firma para iniciar la rehabilitación del parque de bomberos de Son Castelló. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha firmado este viernes un contrato mediante el cual el antiguo parque de bomberos de Son Castelló será rehabilitado y adecuado para convertirse en una nueva comisaría de la Policía Local.

En el acto, el alcalde ha destacado que la firma del contrato supone un "nuevo paso" en la apuesta de Cort por "reforzar" la Policía Local y ha señalado que serán unas instalaciones amplias, modernas y adaptadas a las "necesidades actuales y futuras" del cuerpo.

La actuación implicará una reforma prácticamente integral del edificio, con una redistribución completa de los espacios, la renovación de las instalaciones y una "mejora" de las condiciones de trabajo de los agentes.

La futura comisaría ocupará las dos primeras plantas del antiguo parque de bomberos y se realizarán también actuaciones en la planta baja, que será el núcleo de comunicación con escaleras y un nuevo ascensor. El edificio contará con un parking exterior de unos 287 metros cuadrados para vehículos policiales.

La primera planta se destinará a la actividad operativa de los agentes e incluirá unas 205 taquillas, vestuarios, baños y duchas, armería, una sala de reuniones con capacidad para 24 personas, 'office', almacén y un cuarto de limpieza.

La segunda planta acogerá dependencias administrativas y de gestión con una oficina diáfana, una sala de juntas, una sala técnica y un espacio para telecomunicaciones.

El proyecto contempla la renovación de baños, una reforma de la fachada, la sustitución de puertas y ventanas, una renovación de los techos falsos, la pintura integral y una mejora de la escalera interior.

En total, las nuevas instalaciones estarán preparadas para acoger entre 150 y 200 agentes.

CRECIMIENTO DE AGENTES

Martínez ha recordado en el acto que este año se incorporarán aproximadamente 170 nuevos agentes a la Policía Local y que, en 2027, se sumarán otros 50.

El alcalde ha calificado de "crecimiento sin precedentes" la incorporación de policías, lo que supone una "mejora muy notable" en la capacidad operativa del cuerpo.