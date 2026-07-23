Antònia Font recuerda a Joan Roca: "Un amigo, un compañero generoso y un hermano"

Archivo - El cantante Pau Debon durante el concierto del grupo Antònia Font en el recinto Trui Son Fusteret, a 28 de enero de 2023, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo mallorquín Antònia Font ha recordado a Joan Roca, fallecido este miércoles, a quien han calificado como "un amigo, un compañero generoso y un hermano".

En su perfil de Instagram, el grupo ha informado del fallecimiento de Roca y ha admitido que "es difícil encontrar las palabras para explicar" sus sentimientos a raíz de esto. "Nos ha acompañado durante 25 años, nueve discos y cientos de conciertos. Deja un vacío irreparable e insustituible".

Según han destacado, han compartido con él "los mejores momentos" de sus vidas, y, eso, remarcan "es algo que nunca desaparece".

"Agradecemos de todo corazón la enorme cantidad de muestras de cariño y mensajes de condolencia. Joan, gracias por todos estos años. Te echaremos de menos y te queremos, ahora y siempre", han concluido en un post que ilustran con una imagen de los integrantes del grupo brindando.