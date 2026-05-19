El aparcamiento de Teodor Canet de Port d'Alcúdia incorpora 12 plazas de recarga de vehículos eléctricos

El aparcamiento de Teodor Canet en Port d'Alcúdia incorpora 12 plazas de recarga de vehículos eléctricos. - CAIB

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de Teodor Canet, situado en el Port d'Alcúdia, ha incorporado 12 plazas de recarga de vehículos eléctricos, como parte de la ampliación de la red pública de recarga para vehículos Melib.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la instalación de seis nuevos puntos de recarga dobles permitirá dar servicio simultáneo hasta a una docena de vehículos.

Esta infraestructura, propiedad de la entidad gestora del aparcamiento e impulsada a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), busca fomentar el autoconsumo energético y avanzar hacia una movilidad más sostenible y descarbonizada e incrementa la oferta de puntos de carga en Port d'Alcúdia de cara a los meses de mayor afluencia turística.

La red Melib dispone actualmente de más de un millar de plazas de recarga distribuidas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y cuenta con un sistema que permite localizar los aparcamientos, consultar su disponibilidad en tiempo real y gestionar las recargas mediante una aplicación móvil.

La red también cuenta con un servicio de atención de incidencias las 24 horas del día y un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener la operatividad y disponibilidad del servicio.

La gerente del IBE, Marta Pons, ha destacado que la incorporación de nuevos puntos de recarga en la red vinculados a proyectos de generación renovable es "clave para avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible".