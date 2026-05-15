Los aparcamientos de calle Manacor y Marquès de la Sènia incorporan un sistema de detección de plazas libres

Archivo - Aparcamiento de Plaza Mayor, Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los aparcamientos municipales de la calle Manacor y Marquès de la Sènia incorporarán un nuevo sistema inteligente de detección de plazas libres.

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado el contrato de suministro e instalación de este sistema que, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, supondrá una mejora tecnológica que ya está instalada en los aparcamientos de Santa Pagesa, Vía Roma y Antoni Maura.

El contrato contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de detección de ocupación plaza a plaza, basado en sensores de alta precisión y dispositivos de señalización visual, como indicadores luminosos y paneles informativos.

Así, los usuarios podrán conocer en tiempo real el estado de ocupación del aparcamiento y ser guiados hacia las plazas disponibles mediante las habituales señales luminosas verdes y rojas situadas sobre cada plaza.

La actuación permitirá optimizar la gestión del estacionamiento y continuar avanzando hacia un servicio público de calidad, moderno y eficiente, ha destacado el Consistorio, que destina cerca de 140.000 euros a la licitación del contrato.

OTRAS MEJORAS

La SMAP impulsa otras actuaciones de mejora y modernización en varios aparcamientos municipales, entre ellas la renovación y modernización de los sistemas de interfonía y megafonía de los aparcamientos de Vía Roma y Parc de la Mar, que ya ha finalizado.

Estas mejoras han permitido actualizar los sistemas de comunicación con tecnología de última generación. En concreto, se han instalado altavoces IP con interfonía integrada y sonido en alta definición, así como un nuevo 'software' de gestión de mensajes para el sistema de megafonía.

Por otro lado, en el aparcamiento de Manacor se ha reforzado el sistema de videovigilancia con la instalación de diez cámaras de alta resolución con visión nocturna, que están conectadas a la sala de control y permiten una supervisión en tiempo real.

También se ha instalado un sistema de megafonía en las escaleras, gestionado desde la sala de control, que facilita la emisión de avisos inmediatos ante cualquier incidencia.