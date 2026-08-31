Aparecen pintadas en favor de Ceuta y contra el PSOE en un edificio público de Artà

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Aparecen pintadas en favor de Ceuta y contra el PSOE en un edificio público de Artà.
Aparecen pintadas en favor de Ceuta y contra el PSOE en un edificio público de Artà. - PSIB
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 31 agosto 2026 10:46
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PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un edifició público de Artà, en Mallorca, ha aparecido con pintadas en favor de Ceuta y contra el PSOE.

"Ceuta no se abandona" y "PSOE traidores" puede leerse en las paredes, según una imagen difundida por el PSIB en redes sociales.

La formación socialista ha condenado las pintadas y ha afirmado que espera igualmente la condena de los partidos "democráticos" de Baleares.

"Ninguna discrepancia política justifica ataques a edificios públicos", han indicado, al tiempo que han trasladado su apoyo a los socialistas del municipio.

También en redes sociales, el PP ha condenado el acto vandálico. "La política se tiene que hacer desde el respeto, el diálogo y la convivencia, nunca desde el odio ni la confrontación", han apuntado. "Ante el vandalismo, condena clara y sin matices", han añadido.

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