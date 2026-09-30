La APB adjudica temporalmente el servicio del bus náutico de Palma y comenzará a operar el 1 de noviembre

Imagen del nuevo bus náutico que operará en Palma. - APB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha adjudicado a la empresa Palma Cruises la gestión provisional del servicio del bus náutico, que empezará a operar el 1 de noviembre en dos de las líneas y una tercera el 15 de enero de 2027.

En cumplimiento de las garantías anunciadas hace unas semanas, la APB ha activado una solución transitoria para que el servicio empiece a operar de manera "inminente" y ha apruebado, de manera simultánea, un nuevo concurso público para garantizar el proyecto a largo plazo, según ha explicado la APB en un comunicado.

De este modo, la institución portuaria hace realidad una infraestructura marítima "clave", al marcar un "nuevo hito" en la movilidad de la ciudad y consolidando su firme compromiso con Palma.

Para ofrecer una respuesta "rápida" y "eficaz", las embarcaciones de la naviera Palma Cruises operarán en cuatro paradas estratégicas del puerto de Palma para garantizar este nuevo transporte marítimo de pasajeros.

El servicio empezará de manera escalonada, con las las líneas 2 y 3 --centradas en la movilidad de los cruceristas--, que empezarán a navegar el próximo 1 de noviembre, mientras que la línea 1 --la línea regular interior-- entrará en funcionamiento el 15 de enero de 2027.

"Si bien la mayor parte del tráfico que este servicio contribuirá a descongestionar en la avenida de Gabriel Roca proviene de la llegada de cruceristas, el enfoque del proyecto busca ofrecer una alternativa de movilidad real y atractiva para los residentes y los usuarios habituales", han resaltado.

Para fomentar este uso ciudadano, se aplicará una estructura tarifaria "muy competitiva", dado que el precio billete sencillo de ida general se ha fijado en 10 euros y 18 euros ida y vuelta).

No obstante, la población local dispondrá de abonos que reducen el precio como el 'Bono 100' --válido durante un año, por 50 euros--, que permitirá hacer 100 trayectos de ida a un precio de 0,50 euros y un euro de ida y vuelta. También estará disponible uno 'Bono 20' --válido durante seis meses--, por 20 euros.

Esta vocación de servicio para la ciudad también se refleja en los amplios horarios de la línea 1, que conecta el muelle de Poniente, la Llotja y Tráfico Local. Durante la temporada alta, el servicio troncal funcionará ininterrumpidamente de las 09.00 a las 19.00 horas, y se ampliará hasta las 24.00 horas los viernes, sábados y vigilias de festivo. Esta ampliación horaria durante los fines de semana facilitará a los residentes la conexión con la oferta de ocio y restauración del paseo marítimo, sin necesidad de utilizar el coche.

Esta autorización asegura la prestación del servicio durante un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de tres años, o hasta que la futura empresa adjudicataria asuma la gestión definitiva.

En paralelo, el Consejo de Administración ha aprobado los pliegues de un nuevo concurso público, con una duración máxima de 15 años. Este nuevo procedimiento se inicia después de que se haya tenido que declarar desierto el anterior concurso, como consecuencia de la renuncia formal presentada por la agrupación de empresas, liderada por TUI, el pasado mas de agosto.

El nuevo bus náutico conectará de manera prioritaria las estaciones marítimas del Dique del Oeste y el muelle de Poniente con el muelle de la Llotja, al acercar los pasajeros al centro de la ciudad sin necesidad de utilizar la carretera. Además, el proyecto incluye la creación de una línea marítima inédita que unirá los puertos de Palma y Portitxol.

La puesta en marcha de esta iniciativa supone la implantación de un servicio pionero al puerto de Palma, concebido como una medida estratégica de la APB para "descongestionar el tráfico rodado y promover la sostenibilidad".

"Esta reducción de vehículos es especialmente importante durante las grandes escalas de cruceros, que exigen el traslado de un gran volumen de pasajeros en muy poco tiempo", han apuntado.

Por otra parte, la APB exigirá que en el nuevo concurso que todas las embarcaciones dispongan de tecnología de bajas emisiones de óxido de nitrógeno.