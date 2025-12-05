La APB defiende que la planta de residuos líquidos cerca del castillo de San Carlos supondrá una mejora ambiental

Archivo - Puerto de Palma - APB - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha defendido que la planta de residuos líquidos que se prevé construir en el muelle de Ribera, cerca del castillo de San Carlos, en Palma, supondrá una "sensible mejora ambiental".

Así ha respondido el organismo después de que MÉS per Mallorca advirtiera que estas instalaciones pondría en riesgo el patrimonio histórico de la ciudad y traería consigo un "grave impacto ambiental".

La APB, en un comunicado, ha indicado que en la actualidad se está licitando un concurso para mejorar la eficacia de la gestión de los residuos generados por los buques que en la actualidad ya entregan y reciben un tratamiento primario de decantación de aceites y combustibles mezcladas con agua en la zona de la Ribera de San Carlos.

Desde hace años este tratamiento se lleva a cabo en dos plantas, ubicadas en esa misma zona del puerto, en las que se realiza la recepción, almacenamiento y tratamiento de desechos líquidos generados por buques.

A través de la licitación de este concurso público, la Autoridad Portuaria pretende ahora unificar en una sola instalación de tratamiento de estos desechos líquidos, de forma que estas aguas puedan ser después reutilizadas como depuradas y se reduzcan el volumen de aceites y combustibles contaminantes.

La ubicación de esta nueva instalación se sitúa en la misma zona en la que actualmente están las plantas actuales, una zona portuaria destinada al uso comercial y operativo.

Con ella, ha reivindicado la APB, se conseguirá un ahorro en el coste del tratamiento de estos residuos peligrosos al reducir en "gran parte" el volumen que es trasladado vía marítima a otros puntos de España en los que se finaliza el proceso de tratamiento. Asimismo, se mejorarán los controles ambientales y supondrá una "sensible mejora ambiental".

Al tratarse de un concurso público, la legislación vigente establece que, una vez se determine el proyecto ganador, será el momento en el que la propuesta seleccionada debe ser sometida a información pública y a tramitación ambiental.

CONTACTOS CON EL EJÉRCITO Y LOS PARTIDOS

La APB ha mantenido contactos con el Ejército Español, titular del castillo de San Carlos, y con la asociación de defensa del patrimonio ARCA, quienes han sido debidamente informados de las características de la nueva planta antes de su licitación.

Desde el año pasado, además, el organismo ha mantenido "contactos continuos" con todos los grupos de interés, incluidos MÉS per Mallorca, para presentar la propuesta de reordenación de los usos del puerto de Palma.