La APB licita el concurso del bar-restaurante de la Punta del Gas del puerto de Palma

Terraza del bar-restaurante de la Punta del Gas del puerto de Palma. - APB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado los pliegos de bases y cláusulas que regirán el concurso público para la gestión de un bar-restaurante situado en la Punta del Gas del puerto de Palma.

El objetivo del concurso es seleccionar la propuesta más ventajosa para la explotación de este espacio, que comprende tanto el edificio como una amplia superficie exterior destinada a terraza, ubicada íntegramente en dominio público portuario, según ha explicado la APB en un comunicado.

En total, la superficie de uso es de poco más de 1.260 metros cuadrados, de los que 220 corresponden al edificio y 1.040 a zona descubierta, con 200 metros cuadrados cubiertos por elementos desmontables.

La empresa concesionaria deberá prestar servicios de bar-cafetería y restaurante y podrá proponer otros servicios complementarios dentro del mismo ámbito. Además, tendrá la obligación de adecuar el espacio según el modelo de negocio, para respetar el entorno.

La concesión tendrá una duración máxima de 18 años y comportará el pago de una tasa de ocupación de 80.000 euros anuales, así como de una tasa de actividad correspondiente al 4 por ciento del volumen de negocio.