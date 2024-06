Apesteguia (MÉS): "A la ultraderecha se le combate con políticas, no escribiendo cartas"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha afirmado este lunes, en referencia a los resultados de las elecciones europeas de este domingo, que "a la ultraderecha se le combate con políticas transformadoras, no escribiendo cartas", en relación al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, el ecosoberanista se ha mostrado preocupado por el ascenso de los grupos de ultraderecha y ha reclamado autocrítica tanto a la derecha tradicional como a los partidos de izquierdas.

Para Apesteguia, los conservadores deberían dejar de "naturalizar" los discursos de la extrema derecha al tiempo que ha pedido a la socialdemocracia "que deje de achantarse".

"Los demócratas deberíamos estar muy preocupados porque el fantasma del fascismo y el neofascismo recorre Europa en pleno siglo XXI", ha añadido.

Para el portavoz de MÉS, en todo caso, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo no son extrapolables al panorama balear y no comparte el discurso de Marga Prohens defendiendo los resultados como un aval a las políticas del PP. "Un año después, no han subido mucho en porcentaje", ha concluido.