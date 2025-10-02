Apesteguia pide a Prohens que "actúe ante la detención ilegal" de baleares que viajan en la flotilla a Gaza

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, durante un encuentro en el Consolat - CAIB - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "humanidad" y le ha instado a "actuar ante la detención ilegal" de tres mallorquinas y dos menorquines que viajaban con la flotilla a Gaza.

En un comunicado, la formación ecosoberanista se ha referido a las últimas informaciones que apuntan a que los tripulantes han sido arrestados ilegalmente por el ejército israelí cuando se acercaban a su destino. Se trata de Alejandra Martínez, Reyes Rigo, la regidora en el Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz, Lluís de Moner y Santi Oliver, con quien las familias han perdido la comunicación.

Apesteguia ha apelado a la "humanidad" de la presidenta Prohens y le ha instado a actuar ante estos hechos. "Independientemente de su opinión sobre la flotilla, su deber es mover cielo y tierra para conseguir que estos ciudadanos vuelvan a casa sanos y salvos", ha subrayado el ecosoberanista.

Para el coordinador de MÉS, "como mínimo", la presidenta "tendría que pedir públicamente la liberación de las personas arrestadas" y "permanecer en contacto permanente con el Gobierno español para conocer su estado".

De este modo, ha continuado, "podría transmitirle a las familias cualquier información que tuviera al respecto y estar junto a ellas en estos momentos de angustia". "El silencio no sólo es cómplice, es institucionalmente irresponsable", ha concluido.