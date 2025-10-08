Castells cree que la estrategia contra la sobrepoblación de Prohens debe pasar por el decrecimiento turístico

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha considerado que la estrategia contra la sobrepoblación planteada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, debe pasar por el decrecimiento turístico.

Así se ha expresado durante su turno de réplica al discurso de la líder regional durante la segunda sesión del Debate de Política General que se celebra este miércoles en la Cámara autonómica.

Castells ha recriminado a Prohens que identificase el reto demográfico como uno de los principales retos a los que se enfrenta Baleares pero no pusiera sobre la mesa propuestas concretas.

"No hubo ninguna estrategia, no propusieron nada con un mínimo de ambición. Ni subir el impuesto de turismo sostenible ni el canon del agua, cosas que ya había prometido", ha apuntado.

Si el objetivo de la presidenta es "que deje de venir gente", algo a lo que le ha animado a decir de forma explícita, el menorquinista ha sostenido que es irrenunciable que las medidas empiecen por el decrecimiento turístico y poner límites a la compra de vivienda a personas no residentes.

"Eso es luchar contra el reto demográfico. A usted le preocupan los cuatro menores extranjeros no acompañados, pero no que el 30% de las viviendas las compren extranjeros. A los ricos, alfombra roja", ha sentenciado.