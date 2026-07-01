Aplazan el juicio a un acusado de agredir sexualmente a su hija de dos años y maltratar a otros tres hijos de su pareja

Seis años de cárcel por un supuesto delito de abuso sexual y a otros tres años por un delito de maltrato familiar. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra un hombre por supuestamente agredir sexualmente a su hija de dos años y maltratar a otros tres hijos de su pareja ha sido aplazado después de que el acusado haya pedido un cambio de abogado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares tenía previsto celebrar este miércoles el juicio contra el hombre, que se enfrenta a seis años de cárcel por abuso sexual y a otros tres años por maltrato familiar, pero ha sido aplazado y será señalado próximamente tras plantearse algunas cuestiones previas, como la negativa a que la menor declare en la vista por su corta edad.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión por unos hechos que ocurrieron entre 2013 y 2019, cuando el acusado vivía con su pareja, los tres hijos de esta menores de edad y la hija en común.

Según señala la fiscal en su escrito de acusación, el procesado realizó de forma reiterada tocamientos a su hija cuando la madre no estaba en casa.

Además, indica el escrito, el acusado creaba un clima de "absoluto terror" en los menores de edad, a los que insultaba, golpeaba o pellizcaba.

El procesado también insultaba a su pareja, continúa el Ministerio Público, se comía la comida que la madre dejaba para sus hijos y maltrataba a los perros que tenía la familia.

El Ministerio Fiscal solicita que sea condenado a seis años de cárcel por un supuesto delito de abuso sexual y a otros tres años por un delito de maltrato familiar, y que indemnice a su hija con 12.000 euros y a, los otros tres menores, con 3.000 euros.