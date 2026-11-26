Imágenes aéreas del buque hundido - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aplicación de barreras físicas de contención y la actuación de microorganismos para descomponer el combustible son dos de los mecanismos a aplicar ante un posible vertido de las 7.000 toneladas métricas de gasóleo que transportaba el buque 'Med Emre' hundido esta madrugada a unas 30 millas de Eivissa.

Lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el profesor de Ciencias Químicas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y doctor en Química Analítica Manel Miró.

El investigador ha considerado que los primeros protocolos aplicados por las administraciones estatal y autonómica han sido los correctos, aunque ha dicho desconocer cuál es el plan de vigilancia y actuación acordado en caso de que se produjera un vertido.

Aunque inicialmente Salvamento Marítimo no había detectado objetos flotantes ni indicios de contaminación, sobre el mediodía el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha explicado que ya se han detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el hundimiento del 'Med Emre', aunque ha matizado que son "perfectamente normales en un incidente de estas características".

Si se confirma que existe un vertido de gasóleo, ha apuntado Miró, se debe aplicar los planes de contingencia acordados "para tratar de reducir su expansión". Lo primero, en base a su experiencia, sería aplicar un mecanismo físico, es decir, una barrera de contención. Si ya se disponen de imágenes aéreas y satelitales, estas pueden ayudar a perimetrar la zona.

Si el vertido no es abundante, una vez instaladas estas barreras se podrían aplicar métodos de succión del gasóleo derramado mediante mangueras. En el caso de que las dimensiones del vertido impidieran esta opción, entrarían en juego los microorganismos.

Existen, según el químico, dos posibles métodos. El primero es la aplicación de surfactante sobre el gasóleo. Esta suerte de "jabón" permite "dividir el aceite en partículas más pequeñas" para que los microorganismos que ya se encuentran sobre la superficie marina puedan descomponerlo con más facilidad. "Es un tema que se tiene que hacer bien, porque puede generar controversias", ha puntualizado el profesor universitario.

La segunda opción es más "biológica" y consiste en la introducción de microorganismos para que descompongan los hidrocarburos hasta convertirlos en CO2, ha explicado. Aunque el gasóleo "puede ser que no sea tan nocivo" como el curdo, Miró ha considerado que un posible vertido no controlado tendrá un importante impacto sobre la vida y los ecosistemas marinos.