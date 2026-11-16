Aprobada la contratación de la asistencia técnica para redactar el proyecto de mejora de la desaladora de Sant Antoni

IDAM Sant Antoni - CAIB

EIVISSA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha aprobado en su último Consejo de Administración la contratación de la asistencia técnica para redactar el proyecto de optimización y mejora de la desaladora de Sant Antoni de Portmany.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo es estudiar y concretar las mejoras necesarias para modernizar y optimizar la planta, habilitando una línea de apoyo que pueda entrar en funcionamiento en caso de incidencia o avería.

El resto de los elementos, como los filtros y las captaciones, también serán objeto de evaluación y de propuestas de mejora. La línea quedaría integrada en las instalaciones actuales, ocupando el espacio destinado al tratamiento de eliminación de boro, actualmente innecesario y en desuso.

La desaladora de Sant Antoni destina prácticamente el 70 por ciento de su producción a la red de alta que, junto con las otras dos desaladoras, suministra agua desalada al resto de municipios de la isla. En la situación actual de Eivissa, las plantas trabajan a una intensidad que dificulta la realización adecuada de los trabajos de mantenimiento preventivo, ya que éstos obligan a suspender temporalmente la producción. Además, no existe un recurso alternativo en caso de parada prolongada, total o parcial, de una planta. Por ello, la optimización de las instalaciones existentes es uno de los objetivos de la Agencia.

El estudio previo calcula una capacidad máxima de producción de 22.500 metros cúbicos diarios frente a los 17.500 actuales. La propuesta contempla también modernizar los tres bastidores de ósmosis inversa existentes, hasta alcanzar una producción conjunta de 21.500 metros cúbicos diarios, incluida la aportación de la planta modular, de 1.000 metros cúbicos diarios.

También serán objeto de evaluación y, en su caso, de proyecto las tuberías que enlazan la planta con el depósito. Asimismo, se estudiará el diseño de un depósito complementario en la misma parcela del existente. Esta actuación aportaría mayores garantías gracias al aumento de la capacidad de almacenamiento, además de facilitar las operaciones anuales de limpieza y desinfección.

El presupuesto base previsto para la contratación de la asistencia técnica es de 565.315 euros, IVA incluido, y el plazo estimado de ejecución del servicio es de 365 días.