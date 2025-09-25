Aprobada la contratación del mantenimiento de equipos y centrales de producción térmica de Son Espases

FORMENTERA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento integral de las centrales de producción térmica, SAI y equipos de climatización del Hospital Universitario Son Espases por valor de 2,2 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria de Salud, el contrato de mantenimiento permitirá dar cumplimiento a la normativa vigente para mantener la calidad de las instalaciones, disponer de un tiempo de respuesta adecuado ante cualquier incidencia relacionada, mantener la calidad del servicio, asegurar una buena planificación del gasto y para preservar y mejorar el tiempo de vida útil de las instalaciones y equipos del centro hospitalario.

El buen funcionamiento de los equipos de climatización es esencial para que los equipos refrigerados, como servidores, TAC, resonancias y aceleradores lineales, funcionen de manera adecuada, según ha concluido el Govern.