Aprobada la creación de las nuevas escuelas infantiles de Son Gibert y Son Dameto Dalt

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la creación de dos nuevas escuelas infantiles de primer ciclo en Palma, en concreto, EI Son Gibert y EI Son Dameto Dalt, ambas de titularidad municipal.

Este ha sido uno de los acuerdos del último Consell de Govern del año, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Dichas escuelas dispondrán de siete unidades y 92 plazas escolares, que se distribuirán en dos unidades de 0-1 año (14 plazas), dos unidades de 1-2 años (24 plazas) y tres unidades de 2-3 años (54 plazas).

El Govern ha señalado que el Ayuntamiento de Palma había solicitado la creación de estos centros en el marco del desarrollo de la oferta educativa municipal de 0-3 años.

Tanto el Servicio de Infraestructuras Educativas como el Departamento de Planificación y Centros han emitido informes favorables tras comprobar que las instalaciones cumplen los requisitos del Decreto 23/2020, que regula los centros de primer ciclo de educación infantil en Baleares.

Así, las escuelas quedan formalmente autorizadas y su puesta en funcionamiento se producirá una vez finalizadas las últimas actuaciones técnicas pendientes, tal como recogen los informes de visita de diciembre de 2025.