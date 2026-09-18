Aprobada la relación de puestos docentes de difícil y muy difícil cobertura para el curso de 2026-2027

Un alumno de camino al instituto. - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el acuerdo por el que se determinan, para el curso escolar 2026-2027, los puestos de trabajo de difícil cobertura y de muy difícil cobertura del personal docente del archipiélago y los criterios para su definición y la relación actualizada de especialidades con mayores dificultades de cobertura.

Según los criterios aprobados, se consideran plazas de difícil cobertura aquellas que tienen como centro principal un centro educativo ubicado en Menorca o Eivissa, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

En cuanto a las plazas de muy difícil cobertura, mantienen dicha consideración las que tienen como centro principal un centro educativo de Formentera.

Además, también podrán ser declaradas de muy difícil cobertura determinadas plazas de Menorca y Eivissa cuando correspondan a especialidades de difícil cobertura que hayan permanecido sin cubrir tras 14 días naturales de oferta en los procesos de adjudicación de sustituciones.

El acuerdo establece igualmente que una especialidad docente será considerada de difícil cobertura cuando el número de aspirantes disponibles sea igual o inferior a cinco por plaza ofertada.

Este año, en la isla de Eivissa hay 75 especialidades calificadas de difícil cobertura, 25 en la isla de Formentera y 43 en Menorca.

Para el curso 2026-2027 se han incrementado los complementos económicos asociados a las plazas de difícil cobertura. Así, los docentes destinados en Menorca percibirán 200 euros mensuales, frente a los 100 euros del curso pasado, mientras que los destinados en Ibiza recibirán 300 euros mensuales, 100 euros más que en el curso 2025-2026. En cuanto a Formentera, los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura mantendrán el complemento mensual de 400 euros.

Con esta actualización, la Conselleria de Educación y Universidades refuerza los mecanismos destinados a garantizar la cobertura de las vacantes docentes y a facilitar la estabilidad de las plantillas de los centros educativos, especialmente en las islas con mayores dificultades para la atracción y permanencia del profesorado.

COMPLEMENTOS POR PELIGROSIDAD

Al mismo tiempo, el Consell de Govern ha aprobado la relación de puestos de trabajo de carácter singular en los que el personal docente desempeña sus funciones en condiciones especiales de peligrosidad, penosidad o toxicidad durante el curso escolar 2026-2027.

Entre las circunstancias que justifican esta catalogación se encuentran el ejercicio de la docencia con alumnado sujeto a medidas judiciales de privación de libertad, con menores en programas de acogida o protección, así como la atención educativa a alumnado hospitalizado o convaleciente en su domicilio durante períodos prolongados.

Para el curso 2026-2027, la relación incluye todos los puestos de trabajo del IES Can Balo, de los centros educativos ubicados en los centros penitenciarios CEPA Amanecer, Aula Eivissa y Aula Maó, de las unidades docentes externas Es Puig des Bous y Tramuntana, destinadas a la atención de menores con medidas de protección, y del Colegio para la Atención Hospitalaria y Domiciliaria Maria Antònia Pascual, así como de sus subsedes de Menorca y de Eivissa y Formentera. ?