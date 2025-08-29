Aprobadas ayudas de 14,2 millones de euros para la construcción de la planta de compostaje de Llucmajor

Archivo - Representantes del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Llucmajor participan en la colocación de la primera piedra de la planta de compostaje de Llucmajor. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado hoy la concesión de dos subvenciones directas al Consell de Mallorca, cuya cuantía total asciende a los 14,2 millones de euros, para la construcción de la planta de compostaje de la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) de Llucmajor.

Así lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

De los 14,2 millones de euros, ha explicado, 8,3 millones serán para la fase II del proyecto y 5,8 millones para la fase III. Se trata, ha detallado, de ayudas financiadas con fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La planta de compostaje de Llucmajor, ha señalado Costa, es una infraestructura estratégica prevista en el Plan Director Sectorial de Residuos no Peligrosos de Mallorca y declarada de interés público insular para el tratamiento de biorresiduos.

La capacidad de esta planta es de 21.000 toneladas al año, lo que supondrá una reducción de un 5% de los residuos de Mallorca destinados a incineración. Un proyecto, ha defendido, que es "clave para el impulso de la economía circular en las islas y para el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad y gestión eficiente de residuos".

La subvención se concede de forma directa dado que el Consell de Mallorca es el órgano competente en materia de residuos no peligrosos en la isla y, por lo tanto, el único con capacidad para ejecutar la actuación.

Esta decisión responde también al acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de julio de 2024, que aprobó la distribución de 300 millones de euros entre las comunidades autónomas y asignó a Baleares más de 14 millones para las fases II y III de la planta.

La infraestructura se ejecutará en cuatro fases, con la previsión de que la fase II y la fase III, ahora autorizadas, queden completadas antes de junio de 2026, de acuerdo con los plazos establecidos por la Comisión Europea.

La instalación permitirá aprovechar la fracción orgánica de los residuos municipales recogidos selectivamente y transformarla en compuesto, reduciendo el envío a incineradora y contribuyendo a un modelo más sostenible de gestión de residuos.