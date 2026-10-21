Aprobadas las obras de restauración de las cubiertas de las torres del Mercat de l'Olivar de Palma

El portavoz adjunto del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - EUROPA PRESS

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la ejecución de las obras de restauración de las cubiertas de las torres del Mercat de l'Olivar.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Llorenç Bauzá, quien ha detallado que la actuación tiene un plazo de ejecución previsto de seis meses y supone una inversión de más de 256.000 euros.

Tras la aprobación del proyecto básico y de ejecución, este acuerdo permite avanzar hacia la realización de los trabajos que tienen como objetivo mejorar el estado de conservación de las cubiertas de las dos torres del mercado.

Las obras se enmarcan en el contrato de servicio de asistencia técnica y mantenimiento de los edificios municipales y de los centros de educación infantil y primaria de Cort, concretamente en el lote correspondiente al mantenimiento y a las actuaciones de inversión, reposición, renovación y remodelación.

Esta intervención se suma a otras actuaciones previstas en el Mercat de l'Olivar para "seguir mejorando sus instalaciones y garantizar su conservación". Entre ellas figura la reparación del voladizo de una de las cubiertas, con un presupuesto de 119.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.