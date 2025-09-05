Aprobado un presupuesto de 20 millones de euros para el programa de empleo 'Impulsa't'

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la autorización para poner en marcha el programa 'SOIB Impulsa't 2025-2026', dotado con 20 millones de euros.

El objetivo, ha expuesto el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, es crear oportunidades laborales para jóvenes con baja cualificación y para personas mayores de 30 años, preferentemente en situación de desempleo de larga duración.

El programa se desarrollará en colaboración con los ayuntamientos, los consells insulares y las mancomunidades, que serán las entidades encargadas de contratar a los participantes.

De esta manera, se combina la necesidad de cubrir servicios municipales con la posibilidad de que personas en paro accedan a una experiencia laboral que mejore su empleabilidad.

Los contratos tendrán una duración de 273 días a jornada completa y permitirán a los beneficiarios mantener o recuperar hábitos y competencias laborales clave para reincorporarse al mercado de trabajo ordinario.

Como novedad, el Govern ha destacado que la convocatoria incorpora por primera vez la figura del personal de apoyo, que el SOIB pone en marcha para reforzar el seguimiento de los proyectos.

Este personal se encargará de acompañar a los participantes durante su itinerario laboral, con tareas de orientación, resolución de incidencias y seguimiento individualizado. El objetivo es mejorar la eficacia del programa y garantizar una experiencia laboral más provechosa para las personas contratadas.

El Consell de Govern ha autorizado que el pago de las subvenciones se realice de manera anticipada y sin necesidad de aval: un 25 por ciento en el momento de la concesión y el 75 por ciento restante durante el primer semestre del año siguiente.

Este mecanismo, que ya se había aplicado en ediciones anteriores, se ha vuelto a aprobar para asegurar que los recursos lleguen con rapidez a los municipios y a las personas que más lo necesitan, han explicado.