Aprobado un proyecto que conectará la calle Ciutat de la Plata con la urbanización en Son Bordoy

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de este martes ha aprobado el proyecto para conectar la calle Ciutat de la Plata con la Reserva Estratégica de Suelo (RES) de Son Bordoy, una actuación que contempla la eliminación de una glorieta.

Según ha anunciado el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en una rueda de prensa en Cort, la glorieta se suprimirá para reconvertir el espacio en un tramo viario continuo y una plaza anexa, con el objetivo de mejorar la integración urbana del entorno.

La actuación ha sido aprobada por la Gerencia de Urbanismo y se suma a otro proyecto validado el pasado mes de enero para acondicionar el Camí d'en Viquet con el fin de absorber el incremento de tráfico previsto hacia los terrenos de Son Bordoy, donde está proyectada la construcción de 750 viviendas.