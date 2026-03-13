Aprobado el suministro de reactivos y material fungible para realizar pruebas de inmunohematología

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la contratación del suministro de reactivos y material fungible, cesión de los equipos necesarios para realizar pruebas de inmunohematología de forma automatizada e implantación de la seguridad transfusional.

Este suministro, ha apuntado la vicepresidenta segunda, Antònia Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, va dirigido a los hospitales Can Misses, Comarcal de Inca, de Manacor, Mateu Orfila y el Hospital Universitario Son Llàtzer.

El presupuesto de este contrato es de dos millones de euros y se prevé que tenga una vigencia de 36 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo máximo de 24 meses más.

El Govern ha recordado que este material es necesario para poder determinar si un paciente tiene anticuerpos eritrocitarios, que son anticuerpos que el sistema inmunitario genera contra antígenos presentes en los glóbulos rojos.

Estos reactivos permiten estudiar su especificidad (contra qué sustancia actúan) y valorar su importancia clínica (repercusión para el paciente).

Las tres tipologías de casos más frecuentes en las que se realizan estos estudios son las embarazadas, los pacientes con anemia y los pacientes en los que se han detectado estos anticuerpos eritrocitarios al hacerles pruebas pretransfusionales.

En consecuencia, el suministro de los materiales y la cesión de los equipos necesarios son esenciales para prestar una atención eficaz y de calidad a los citados hospitales.