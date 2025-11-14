Aprobados 1,8 millones para el programa del SOIB para contratar mujeres víctimas de violencia

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes la ampliación de 1,8 millones de euros del presupuesto de la convocatoria de subvenciones SOIB Oportunidades de empleo para la mujer 2025-2028, para contratar a mujeres víctimas de violencia machista, gestionada por el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Con esta ampliación, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, el crédito total destinado a la convocatoria asciende a 7,8 millones de euros, distribuidos en 3,8 millones para la anualidad de 2025 y 2 millones para los ejercicios 2026 y 2027.

Los fondos provienen principalmente de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con una aportación de 800.000 euros, y de la Conferencia Sectorial de Igualdad, con 1 millón de euros, además de las aportaciones del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y de la Conferencia Sectorial de Igualdad para las siguientes anualidades.

Desde su puesta en marcha, el programa 'SOIB Oportunidades de empleo para la mujer' ha contribuido a mejorar la empleabilidad de centenares de mujeres en Baleares y a fortalecer la presencia femenina en sectores económicos diversos.

Sólo este año, y actualmente, el SOIB está gestionando solicitudes para la contratación de un total de 140 mujeres víctimas de violencia machista.

El aumento de la dotación presupuestaria permitirá dar respuesta a la alta demanda de estas subvenciones y ampliar el alcance de las actuaciones previstas para 2025.

Esta ampliación consolida una línea de ayudas que tiene un impacto directo en la vida de muchas mujeres, ya que facilita su incorporación al mercado laboral en condiciones de dignidad e igualdad.