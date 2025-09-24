Aprueban la composición del jurado que decidirá el proyecto ganador del Recinto Ferial de Palma

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el nombramiento de los miembros del jurado calificador y de la comisión técnica que se encargarán de evaluar y seleccionar la propuesta ganadora del concurso de anteproyectos para el nuevo Recinto Ferial de Palma.

Según ha recordado en rueda de prensa el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá, el futuro equipamiento será una pieza clave dentro del proyecto Palma Culture and Innovation Bay y se convertirá en uno de los principales motores económicos, culturales y sociales de la ciudad.

Con una capacidad para 8.000 personas, el Recinto Ferial se ubicará en los terrenos adyacentes al Hospital de Son Llàtzer, en el barrio de Son Ferriol, y ofrecerá un espacio versátil para la celebración de diferentes acontecimientos.

CONCURSO DE IDEAS

En el pasado junio, la Junta de Gobierno ya aprobó la convocatoria del concurso de ideas para seleccionar un proyecto arquitectónico innovador, sostenible y de alta calidad.

Con la composición aprobada hoy del jurado y la comisión técnica, se da ahora un paso más para hacer realidad este equipamiento, teniendo en cuenta que el plazo para presentar propuestas finaliza el próximo 30 de septiembre.

El jurado estará presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, con el arquitecto Pep Toni Aguiló como suplente. También contará con una secretaria y 14 vocales, entre los cuales hay representantes municipales, de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol, la CAEB, Pimem, el Govern, así como profesionales designados por el Colegio Oficial de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Industriales de Baleares.

Además, varias áreas del Ayuntamiento han designado expertos de reconocido prestigio para formar parte del jurado.

Por otro lado, la comisión técnica estará integrada por tres funcionarias de la Gerencia de Urbanismo, que trabajarán conjuntamente con el jurado para garantizar un proceso transparente y riguroso.

"Todos los miembros del jurado y de la comisión técnica tomarán sus decisiones con total autonomía e independencia, valorando los proyectos de manera anónima y atendiendo estrictamente los criterios establecidos a las bases del concurso", ha recalcado el portavoz, remarcando que se trata de un proyecto que representa "un hito muy importante para la Palma del siglo XXI".