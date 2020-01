Aprueban un plan de acción 2020 para la Aetib que pretende mejorar el posicionamiento internacional de Baleares

Publicado 31/01/2020 14:00:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado este viernes la aprobación por parte del Consejo de Dirección de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib) del Plan de Acción 2020, que, entre otros objetivos, pretende mejorar el posicionamiento internacional de Baleares.

Según ha explicado la portavoz del Govern, Pilar Costa, en rueda de prensa, este objetivo debe incluir elementos como la sostenibilidad, la conectividad, la diversificación, la prosperidad compartida, la desestacionalización, la puesta en valor del producto local, la colaboración interinstitucional y la accesibilidad.

Por otra parte, el plan busca elaborar una estrategia de sostenibilidad como elemento para menguar los impactos de la actividad turística y, asimismo, gestionar adecuadamente del fondo del impuesto del turismo sostenible (ITS).

Estos objetivos se deben lograr mediante las acciones que se propongan para las diferentes líneas estratégicas, y se plantean dentro del Plan de Acción 2020 de forma general, pero también con la colaboración de todas las islas y del sector privado.

Concretamente, las líneas serán los segmentos estratégicos turísticos, la inteligencia de mercado, la formación, la calidad y sostenibilidad, la investigación, la comunicación y marketing, la imagen, el territorio y el posicionamiento

Dentro de éstas, están previstas diferentes acciones a lo largo del año 2020, entre las que destacan acciones de mejora del producto y apoyo a la oferta, de comercialización, de comunicación, de mejora de la calidad turística, de innovación y competitividad, de mejora de la conectividad aérea o acciones de generación de demanda, entre otras.

Por lo que respecta al ITS, se prevé una gestión del fondo se prevé realizar el seguimiento de la evolución de los proyectos adjudicados con financiación del fondo ITS de las convocatorias 2016, 2017, 2018 y 2019.

Además, informar a los mercados y en origen del destino de los fondos recaudados con el ITS, comunicar el estado de situación y de ejecución de los proyectos financiados con el ITS y preparar el Plan ITS 2020 y seguimiento del proceso de convocatoria y adjudicación de nuevos proyectos.