Apuñalamiento en Son Banya: una trifulca por drogas acaba con un hombre herido por arma blanca

Archivo - Operarios y policías observan el derribo de una construcción ilegal en Son Banya. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha resultado este miércoles herido de una puñalada en el poblado de Son Banya, en Palma.

La agresión se habría producido esta madrugada, según las primeras investigaciones, durante una trifulca entre un traficante de drogas y un comprador.

Durante la discusión, según fuentes policiales, el vendedor le habría asestado una puñalada en el costado al comprador, provocándole una herida en el costado.

La víctima ha sido atendida en el lugar y después ha sido trasladada al Hospital Son Llàtzer.