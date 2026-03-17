Apuñalan a un turista alemán en s'Arenal para robarle 100 euros

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un turista alemán de 25 años ha resultado herido este lunes herido después de ser apuñalado por una pareja con el rostro cubierto, al parecer también de origen alemán, para robarle 100 euros.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el incidente ocurrió anoche, sobre las 23.39 horas, cuando el trabajador de un hotel de la zona alertó a los servicios de emergencias de que un turista había accedido al establecimiento con una herida sangrante en el abdomen.

El trabajador atendió en primera instancia al herido taponando la herida con una toalla. La víctima fue finalmente trasladada al hospital Son Llàtzer en estado menos grave. Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Policía Nacional.

Los policías dieron varias batidas con la zona hasta dar con los sospechosos, que fueron detenidos y puestos a disposición de la Policía Nacional.