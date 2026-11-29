Ara Més-Front Ampli celebra el escaño en el Congreso aunque reconoce unos "malos resultados" - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha celebrado el escaño obtenido en el Congreso de los Diputados, aunque ha admitido unos "malos resultados" en las elecciones generales que han tenido lugar este domingo.

Así lo ha explicado la diputada electa de la coalición, Carme Gomila, quien ha señalado que "hay que hacer las cosas de forma diferente y dejar de lado los conflictos que hubo en el inicio de la campaña", a lo que ha añadido que deben relacionarse "de forma distinta" con el PSOE.

En este sentido, ha admitido que el auge de la derecha responde a la falta de soluciones a los problemas de la ciudadanía, quienes "llevan tres años y medio sufriendo", por, según Gomila, "el inmovilismo del PSOE".

"Lo hemos dicho en toda esta campaña, la gente está angustiada", ha señalado, a lo que ha añadido que "el miedo es el mejor ingrediente para que crezca la extrema derecha".

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

La candidata ha lamentado que la victoria del PP "no es ninguna sorpresa", sino "la crónica de una muerte anunciada". Los motivos que ha alegado Gomila ante este resultado pasan por "la inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis de la vivienda y la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que ha descrito como "la tumba del Gobierno de izquierdas".

Asimismo, ha reivindicado que Ara Més-Front Ampli será la punta de lanza de la clase trabajadora en Baleares y ha asegurado que harán "una defensa firme" de todos los derechos y libertades. "Vamos a Madrid a plantar cara y a luchar contra cualquier retroceso", ha insistido.

Gomila, aunque ha reconocido que están "tristes y decepcionados", ha aprovechado para celebrar que se mantenga el escaño de la coalición en el Congreso y ha hecho un llamamiento a la organización en las calles a partir de este lunes. "La derecha y la extrema derecha nos podrán robar cosas, pero la calle no nos la podrán tocar nunca".

También ha insistido en que "quedan seis meses de lucha", en relación a las elecciones autonómicas, insulares y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. "Hoy estamos tristes, pero a partir de mañana todo el mundo con la cara bien alta para defendernos ante todos esos que querrían que no existiéramos", ha concluido.