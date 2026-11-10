Ara Més-Front Ampli se compromete a prohibir los espectáculos con animales y a promover una ley de bienestar animal

La cabeza de lista de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, y el líder de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, formación integrada en la formación, ante la entrada al recinto de Marineland Mallorca. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha presentado este martes sus propuestas en materia de protección y bienestar animal de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre las cuales se encuentran el fin de los espectáculos con animales y el fomento de una ley de bienestar animal sin excepciones.

La coalición ha defendido este martes la necesidad de contar con una legislación "más ambiciosa" que ponga fin a la explotación animal y garantice una protección efectiva de los animales, sin exclusiones.

La cabeza de lista de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha afirmado que "una sociedad que quiere avanzar en derechos no puede continuar permitiendo que el sufrimiento de los animales sea un negocio, un espectáculo o una tradición". En esta línea, ha sostenido que el bienestar animal "debe dejar de ser una cuestión secundaria y convertirse en una prioridad de las políticas públicas".

Así, una de sus principales propuestas es acabar con los espectáculos que utilizan animales como reclamo turístico o de entretenimiento. La coalición ha propuesto la prohibición de la reproducción en cautividad en zoológicos y delfinarios, así como impedir interacciones directas con los visitantes. El objetivo de esta prohibición es avanzar en una transición hacia modelos centrados en la conservación y recuperación de los animales.

El líder de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, incluido en la coalición, ha destacado que Mallorca "no puede continuar ofreciendo como atractivo turístico animales salvajes que pasan toda la vida en cautividad" y ha exigido que se respeten las necesidades y el bienestar de los animales.

La coalición también se ha comprometido a poner fin a la tracción animal destinada al turismo y a las actividades recreativas, como las calesas de caballos.

Para facilitar esta transformación, han planteado la creación de líneas de ayudas para sustituir los carruajes por vehículos eléctricos y garantizar alternativas laborales a las personas que actualmente dependen de estas actividades.

"No queremos que ningún animal arrastre a turistas durante horas, expuesto al calor y al tránsito, para que alguien haga negocio. Y tampoco queremos dejar atrás a las personas que trabajan. Por eso, planteamos una transición con ayudas públicas y alternativas reales", ha explicado Amengual.

DEROGAR LA PROTECCIÓN DE LA TAUROMAQUIA

Por otro lado, la coalición ha propuesto la derogación de la ley estatal que declara la tauromaquia como patrimonio cultural, además de comprometerse a eliminar cualquier ayuda o subvención pública destinada a estas prácticas.

Ara Més-Front Ampli ha rechazado los festejos taurinos, incluidas las corridas y los encierros, así como el acceso de menores a estos espectáculos.

"Ninguna tradición puede estar por encima del bienestar animal. No podemos continuar protegiendo con dinero público actividades que se basan en el sufrimiento de un ser vivo", ha criticado Amengual.

La coalición también ha propuesto endurecer las sanciones contra el maltrato, el abandono y la negligencia grave, reforzar los servicios de inspección y mejorar la coordinación entre administraciones para garantizar que las normas se cumplan.

SACRIFICIO CERO, VETERINARIOS Y COLONIAS FELINAS

Entre las medidas anunciadas por Ara Més-Front Ampli se encuentra también avanzar hacia el sacrificio cero de los animales abandonados, a través de más recursos para los centros de acogida.

La candidatura también ha planteado reducir el IVA de los servicios veterinarios para que la atención de las mascotas sea más accesible para las familias.

Amengual ha remarcado la necesidad de generalizar el llamado método CER (captura, esterilización y retorno) para gestionar las colonias felinas de manera ética y efectiva, con financiación suficiente para los municipios y apoyo a las entidades y voluntarios que se encargan.