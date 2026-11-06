Ara Més-Front Ampli defenderá que "nadie se tenga que ir para vivir mejor" con su lema 'Viure bé, viure aquí'

La candidata de Ara Més-Front Ampli a las elecciones del 29N, Carme Gomila, presenta el lema de campaña en rueda de prensa. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha presentado su lema de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre que será 'Viure bé, viure aquí', con el que pretenden que "nadie se tenga que ir de Baleares para vivir mejor", sino que quieren que "se viva mejor en Baleares".

La cabeza de lista de la coalición, Carme Gomila, ha desvelado la consigna en una rueda de prensa en la que ha resaltado que el principal objetivo es "garantizar que la ciudadanía de Baleares pueda disfrutar de una vida digna sin verse obligada a abandonar su pueblo, su barrio o su isla".

Gomila ha indicado que la coalición hará una campaña centrada en "los problemas cotidianos de la ciudadanía, alejada de la confrontación y de los discursos del miedo". "Hay partidos que quieren hablar de todo menos de los problemas de la gente. Ara Més-Front Ampli quiere hablar de lo que pasa dentro de cada casa", ha afirmado.

En ese sentido, ha alegado que Baleares viven una contradicción "cada vez más evidente" y es que mientras la economía genera "grandes beneficios", una "parte importante" de la población "tiene dificultades crecientes para llegar a final de mes".

"Baleares son unas islas llenas de turistas pero tres de cada diez residentes no se pueden permitir ni una semana de vacaciones. Son unas islas que generan mucha riqueza pero uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza", ha apuntado.

La candidata ha advertido que el encarecimiento del coste de la vida, la "insuficiencia" de los servicios públicos y la "masificación turística deterioran las condiciones de vida de la población residente", por lo que ha expresado que no quieren unas islas que sean "un negocio extraordinario para unos pocos y una vida imposible para la mayoría".

La coalición ha situado el acceso a la vivienda como uno de los ejes centrales de su propuesta política. Gomila ha subrayado que cada vez más jóvenes "no se pueden emancipar", que muchas familias se ven "obligadas a compartir vivienda" y que hay personas que "tienen que abandonar su entorno porque no pueden asumir el precio de un alquiler".

"¿De que sirve vivir en el mejor lugar del mundo si no te puedes permitir quedarte? Están expulsando a los baleares de su casa y Ara Més-Front Ampli no se resignará", ha manifestado.

Para revertir esta situación, la coalición defiende poner topes a los precios de los alquileres, limitar la compra de viviendas por parte de no residentes, prohibir la compra especulativa y movilizar las 105.000 viviendas vacíos de Baleares.

"Las casas tienen que ser para vivir, no para hacer negocio ni para tenerlas cerradas 350 días al año", ha reivindicado Gomila, quien ha insistido que el derecho a continuar viviendo en Baleares "no puede quedar condicionado a la capacidad económica de cada persona".

La candidata también ha defendido la necesidad de impulsar políticas que "protejan el poder adquisitivo, garanticen sueldos y pensiones dignas, refuercen los servicios públicos y pongan límites a la masificación turística". Por eso, ha señalado que no pueden aceptar que la gente "tenga que dedicar toda la vida a trabajar solo para poder sobrevivir".

Por su parte, el representante menorquín de la formación Mateu Berenguer ha defendido la necesidad de que Baleares dispongan de una "representación política propia" y "comprometida" con las necesidades de la ciudadanía.

"Los problemas de Baleares no se resolverán si en Madrid deciden como si todos los territorios fueran iguales. La insularidad, la presión turística y la crisis de *vivienda exigen respuestas específicas", ha reivindicado.

De este modo, ha pedido una financiación "justa", inversiones "adaptadas a la realidad de las islas" y "más capacidad de decisión sobre el territorio". "Ara Més-Front Ampli no quiere ir a Madrid a obedecer ordenes, quiere ir a defender los intereses de la gente de estas islas", ha sostenido.

Barenguer ha destacado que la unión de fuerzas dentro de Ara Més-Front Ampli responde precisamente a esta voluntad de "construir una alternativa política capaz de defender los intereses de la ciudadanía por encima de los grandes partidos estatales".

El candidato ha remarcado que la voz de la coalición en Madrid tiene que servir para que las decisiones se tomen pensando en "quienes viven en Baleares, no solo en quienes vienen a hacer negocio".

Con el lema 'Viure bé, viure aquí', Ara Més-Front Ampli quiere trasladar un mensaje de "esperanza" y de "compromiso con el futuro de Baleares", mediante una campaña que pondrá en el centro el derecho a la vivienda, la redistribución de la riqueza, la calidad de vida y la capacidad de decidir sobre el propio futuro.

