Ara Més-Front Ampli fija cinco líneas rojas para negociar con el futuro Gobierno central - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, ha dado a conocer este viernes las cinco líneas rojas que marcarán las negociaciones de la coalición con el futuro Gobierno central, entre las que figuran la limitación de la compra de viviendas a no residentes, el IVA balear y la cogestión de puertos y aeropuertos.

Gomila ha desgranado las exigencias de la formación en materia de vivienda, insularidad, infraestructuras, lengua y servicios públicos y ha reclamado compromisos que cuenten con calendario de ejecución, dotación presupuestaria y mecanismos de seguimiento. "No queremos compromisos que acaben dentro de un cajón. Queremos acuerdos con calendario, presupuesto y garantías de cumplimiento", ha afirmado.

La primera de las exigencias implica impulsar los cambios legislativos necesarios para limitar la compra de viviendas por parte de personas no residentes en Baleares. En materia de insularidad, la coalición reclama la aprobación de un IVA balear que compense los sobrecostes derivados del transporte de mercancías, así como el incremento del plus de residencia del personal público del Estado destinado en las Islas.

La cogestión efectiva de los puertos y aeropuertos constituye otra de las líneas rojas que ha establecido la coalición, en la que han reclamado que las instituciones de Baleares tengan capacidad de decisión sobre los planes directores, las ampliaciones y las inversiones, y también sobre el número de vuelos, atendiendo a la capacidad de carga de cada isla.

Completan las exigencias de la coalición la garantía del derecho a emplear el catalán ante la administración del Estado y el blindaje de los servicios públicos mediante una financiación adecuada, con especial atención al transporte público.

BALANCE DE LA LEGISLATURA

Durante el acto, Gomila también ha hecho balance del trabajo desarrollado esta legislatura por Vicenç Vidal en el Congreso de los Diputados y por los ministros de las formaciones que integran Front Ampli.

La candidata ha destacado los avances en derechos laborales y sociales, como el incremento del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado o las actuaciones del Ministerio de Consumo contra el alquiler turístico ilegal.

En cuanto a la agenda balear, ha reivindicado la labor de Vidal para trasladar al Congreso reivindicaciones como la cogestión aeroportuaria, el salario mínimo interprofesional en el archipiélago y el IVA balear, iniciativas que han quedado pendientes de debate a raíz del adelanto electoral.

Por último, Gomila ha reprochado al PSOE las resistencias mostradas durante la legislatura ante diversas propuestas, entre las que ha mencionado la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo, la prohibición de la compra de viviendas por parte de fondos buitre y el veto inicial del Gobierno central a la tramitación de la Ley de cogestión aeroportuaria.