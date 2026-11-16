Ara Més-Front Ampli propone limitar el precio de los alquileres comerciales para proteger el pequeño comercio

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, en declaraciones - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto una reforma de la ley de arrendamientos urbanos que permita limitar el precio de los alquileres de los locales comerciales, con el objetivo de preservar el pequeño comercio.

La candidata de esta formación al Congreso, Carme Gomila, ha presentado esta propuesta como una de sus medidas para proteger los negocios de proximidad ante el encarecimiento de los locales, la presión turística y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

"Cuando desaparece una tienda de barrio no solo cierra un negocio, también perdemos un servicio de proximidad, puestos de trabajo y una parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades"; ha subrayado Gomila.

En este sentido, ha puesto como ejemplos establecimientos como Ca Donya Àngela, en Palma; Ca'n Tambora, en el Port de Sóller, o s'Artanera, en Manacor. Negocios que forman parte de la identidad de los pueblos y ciudades y que, ha lamentado, van desapareciendo mientras proliferan las grandes cadenas y franquicias.

La coalición ha señalado que uno de los principales obstáculos para la supervivencia del pequeño comercio es el precio de los locales, que se han duplicado en Baleares desde el 2000 y triplicado en Palma, Eivissa y Formentera.

"Hay que decir basta al circulo vicioso que está acabando con nuestro pequeño comercio, con nuestros pueblos y barrios", ha afirmado la candidata.

Por ello, ha apostado por reformar la ley de arrendamientos urbanos para establecer mecanismos que permitan limitar los precios de los alquileres comerciales y proteger la continuidad de los negocios de proximidad.

La coalición ha recordado que la regulación de los arrendamientos corresponde al Estado y se ha comprometido a impulsar la reforma desde el Congreso. La iniciativa pretende actuar sobre uno de los principales gastos fijos de los pequeños negocios y facilitar que los locales tradicionales puedan continuar con su actividad.

Para Ara Més-Front Ampli, limitar los alquileres comerciales es necesario pero insuficiente si no se recupera el poder adquisitivo de las familias. A su entender, el encarecimiento de la vivienda tiene consecuencias directas sobre los negocios de proximidad, ya que las familias gastan menos en estos comercios.

"De nada sirve resolver los alquileres comerciales si no garantizamos que las personas trabajadoras tengan capacidad de consumo", ha remarcado Gomila.

La propuesta se completa con medidas para reducir los sobre costes que tienen que asumir los pequeños comercios de Baleares para el transporte de mercancías. Así, ha reclamado un sistema de compensación que tenga en cuenta los costes reales derivados de la insularidad.

La cabeza de lista ha concluido que el reto es evitar que los centros de las ciudades y de los pueblos "pierdan su función cotidiana y acaben convertidos en espacios pensados exclusivamente para los visitantes".