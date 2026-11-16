Ara Més-Front Ampli reclama más personal para el aeropuerto de Menorca

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, se reúne con sindicatos - ARA MÉS-FRONT AMPLI

MENORCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha reclamado este lunes más personal para garantizar el funcionamiento del aeropuerto de Menorca.

Así lo ha defendido tras reunirse con representantes de los sindicatos CCOO y USCA de Aena y Enaire para conocer de primera mano las principales carencias y necesidades del aeródromo, así como las reivindicaciones de sus trabajadores.

Uno de los asuntos abordados, según ha señalado la coalición en una nota de prensa, ha sido la "grave situación" que atraviesa la torre de control y la necesidad de una nueva infraestructura que permita garantizar unas condiciones adecuadas de operatividad y seguridad, tanto para los profesionales que trabajan en ella como para el conjunto del servicio aeroportuario.

Gomila ha defendido que "con los beneficios económicos que obtiene anualmente Aena, no se puede continuar con una política de insuficiencia de personal que pone en peligro la operatividad de una infraestructura esencial y las condiciones en las que trabajan sus profesionales".

La candidata también ha subrayado la importancia de trasladar a Madrid que "los aeropuertos no son un capricho para los habitantes de las islas, sino un servicio básico e imprescindible para garantizar el derecho a la movilidad".

En este sentido, ha reclamado más inversiones en el funcionamiento, el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras aeroportuarias de Menorca, así como los recursos humanos necesarios para garantizar un servicio adecuado.