Ara Més propone crear una autoridad aeroportuaria de Baleares e invertir los beneficios en transporte público

Miembros de Ara Més presentan el proyecto para el traspaso de la gestión aeroportuaria. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ara Més, la formación que integra a MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, ha presentado este lunes su proposición de ley para reclamar el traspaso de la gestión de los aeropuertos de Baleares, que pretenden materializar mediante la creación de una autoridad aeroportuaria propia.

La propuesta también habla de invertir los beneficios obtenidos de los tres aeropuertos del archipiélago, que actualmente suponen un 20% de los dividendos de AENA --unos 292 millones de euros--, en transporte público o en reducir el impacto de la contaminación acústica de los aviones y de garantizar la conectividad de los vuelos.

La izquierda soberanista ha dado los detalles sobre la inciativa en un acto celebrado esta tarde en la plaza de Llorenç Bisbal de Palma y en el que han intervenido la portavoz del GOB, Margalida Ramis, y el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García. También han asistido miembros de Greenpeace, Amics de la Terra y Mar Illes.

Los partidos han sostenido que con el traspaso de la gestión de los aeropuertos de Palma, Maó e Ibiza se podría actuar desde la raíz del actual problema de masificación y colapso turístico, reducir la presión y garantizar la conectividad aérea.

"La realidad es que en Baleares siempre hemos tenido a AENA en contra, fomentando la masificación de esta tierra para obtener recursos que llevarse a otros territorios", ha criticado el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Es por ello que ha considerado necesaria la creación de una autoridad aeroportuaria gestionada por el Govern y los consells insulares "que trabaje para la gente de aquí y nuestras necesidades".

"Queremos decidir aquí cómo, cuándo y qué vuelos necesitamos. Queremos decidir aquí en qué reinvertimos los ingresos del aeropuerto, que deben ser para paliar los problemas que causan los aeropuertos. Queremos decidir aquí frenar la masificación, Porque queremos decidir aquí vivir mejor", ha dicho el también portavoz parlamentario de MÉS.

Por su parte, la secretaria de organización y consellera de Més per Menorca en el Consell de Menorca, Noemí García, ha asegurado que solo durante 2024 los aeropuertos de Baleares soportaron 47 millones de pasajeros.

"Eso supone medio año de presión constante sobre un territorio, unas islas, que luchamos cada día por preservar los recursos naturales, el bienestar de los residentes y una convivencia equilibrada", ha señalado.

No obstante, ha lamentado que la administración autonómica no tenga "la llave de la puerta que marca quién entra, cómo entra y cuándo entra". "Es como si fuéramos huéspedes en nuestra casa. Con el reclamo del traspaso de los aeropuertos no pedimos ningún privilegio, solo pedimos justicia y tener cuidado de aquello que es nuestro", ha añadido.

Desde Ara Més han recordado que el Parlament se ha mostrado a favor del traspaso de la gestión aeroportuaria --algo que contempla el Estatut d'Autonomia-- hasta en siete ocasiones, la primera en 2008 y la última este mismo año.

Pese a ello, los ecosoberanistas han criticado la "incoherencia" entre la política turística y la aeroportuaria existente, dado que los intentos para poner tope a las plazas turísticas se ha visto perjudicado por la política de AENA por la que en la última década se han incrementado los vuelos en un 48%.

La idea es que la iniciativa legislativa que se lleve al Parlament "ejerza presión" sobre el Estado ante sus "reiterados incumplimientos estatutarios". Con este objetivo, los partidos se reunirán en los próximos meses con entidades y sociedad civil para asegurar el máximo consenso.