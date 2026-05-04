ARCA recurre la resolución del Gobierno para retirar el monumento de sa Feixina y critica su "uso partidista"

Archivo - Monolito de sa Feixina - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Gobierno de incluir el monumento de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática para que sea retirado del espacio público.

En un comunicado, la asociación ha acusado al Gobierno de España de "vulnerar" la propia ley de memoria democrática, al "olvidar" la declaración municipal de contextualización de 2010, la Constitución y la ley de patrimonio histórico de Baleares.

En este sentido, ha recordado que en 2010, por unanimidad de todos los partidos en el Ayuntamiento de Palma, se resignificó el monumento y "pasó a ser un símbolo en contra de las guerras y de las dictaduras". Años después, ha criticado, grupos de la izquierda "resucitaron el tema" y reclamaron su derribo "ignorando la unanimidad" alcanzada en 2010.

Fue en ese momento en el que ARCA comenzó un proceso judicial para defender los valores patrimoniales del monumento. "Los tribunales nos dieron la razón y el Consell Insular se vio obligado a catalogar el monumento", han añadido.

Igualmente, la asociación ha subrayado que actos "de ideología ultraconservadora" que se han celebrado en el monumento "tampoco hacen ningún bien a la neutralidad del elemento" que ARCA defiende.

Para la entidad, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) a favor de la preservación del monumento, la resolución del Gobierno "retuerce la ley de memoria democrática" para retirar este elemento.

"Ha llegado el momento de que todos los partidos políticos dejen de utilizar este elemento patrimonial a favor de sus intereses", han criticado.

En el recurso presentado, la asociación subraya que coincide con los principios de la ley de memoria democrática, pero critica que "se falsee el significado y valía de un monumento" y apunta que hay leyes de preservación del patrimonio que lo amparan.

Con todo, han reclamado que "se frene el despropósito de intentar sacar votos", criticando también que la resolución es "muy centralista y poco respetuosa con la autonomía municipal".