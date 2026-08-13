Arde una nave del polígono de Montecristo de Sant Antoni

Bomberos del Ibanat actúan en el incendio. - CAIB

EIVISSA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nave del polígono industrial de Montecristo, ubicado en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, ha ardido la tarde de este jueves.

Las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce, se han declarado alrededor de las 19.15 horas, han informado fuentes de los servicios de emergencias.

Efectivos de los Bomberos de Eivissa y del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) se han desplazado hasta el lugar para tratar de sofocar las llamas.

Del cuerpo insular hay desplegadas cuatro autobombas y dos vehículos ligeros. Del Ibanat, una autobomba, ocho bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.

Por el momento se desconocen los efectos que han provocado el fuego, que se focaliza en una nave industrial y, por lo tanto, en suelo urbano.