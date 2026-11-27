Armengol anima a la movilización y pide que la gente vaya a votar el domingo "con contundencia y fortaleza" - PSIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha animado este viernes a la movilización y ha pedido que la gente vaya a votar este domingo "con ilusión y esperanza", pero también "con toda la contundencia y fortaleza".

Armengol ha hecho un llamamiento "a la gente de izquierdas, pero también a la gente moderada" a salir a votar, así como a "aquellas personas que no son machistas", y que no quieren a la mujeres "calladitas", sino que las quieren "libres y decidiendo".

Asimismo, ha pedido el voto a quienes quieren "un salario digno, una pensión que suba cada año y tener acceso a una vivienda", así como a las personas que creen "firmemente en la educación y la sanidad públicas, y en los servicios sociales".

En esta línea, ha apelado a quienes consideran que España debe defender la paz internacional en todo el mundo. "Necesitamos un presidente como Pedro Sánchez, porque la alternativa es volver 80 años atrás", ha asegurado.

Por último, Armengol ha dirigido un mensaje a los jóvenes y ha indicado que necesitan su compromiso "para sacar adelante una tierra y un mundo con más esperanza e ilusión". Tras afirmar que ella ha vivido y tenido más posibilidades que su abuela y su madre, ha expresado su deseo de que su hija tenga más oportunidades que ella, y sus hijos más que su madre. "Por eso soy una persona socialista, por eso soy de izquierdas, y por eso es necesario un gobierno socialista", ha concluido.