Armengol asiste este jueves a la presentación 'Abriendo el tráfico circular' en el Parc BIT

PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, asiste este jueves acompañada del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, a la presentación 'Abriendo el tráfico circular', que tendrá lugar a las 09.00 horas en el auditorio del Centro Empresarial Son Espanyol del Parc BIT.

La primera parte de la jornada, bautizada con el título 'Empieza el tráfico!', contará con ponencias del director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, y del líder de Cities&Regions Lead Circle Economy, Jordi Pascual. A continuación, se presentará 'Transitioning towards a circular tourism system in the Balearic Islands. Baseline assessment'.

La segunda parte, con el título 'Marcando los primeros pasos!', consistirá en una mesa redonda presentada por Riera y en la que participarán Negueruela; la vicepresidenta y directora de sostenibilidad del Grupo Iberostar, Gloria Fluxà; y el biólogo, oceanógrafo y ecologista, Xavier Pastor.