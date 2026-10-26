Armengol carga contra un PP "absolutamente entregado a la extrema derecha" tras el acuerdo con Vox en el Senado

Archivo - La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, durante el Consejo Político del PSIB, en Casa Esment. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha cargado contra el acuerdo de PP y Vox en el Senado criticando que "es muy evidente" que los 'populares' están "entregados absolutamente a la extrema derecha".

"Ya no disimulan, dicen lo mismo, piensan lo mismo, votan lo mismo, gobiernan juntos y ahora, además, se presentan juntos", ha señalado la socialista este lunes en declaraciones difundidas por su partido.

A su entender, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "se trata de elegir entre avanzar, seguir transformando, los derechos o se trata de volver al pasado, a la España oscura y a la involución que significa un PP entregado a la extrema derecha".

La secretaria general ha defendido la coalición electoral en las Islas de izquierdas al Senado que, formada por el PSIB, MÉS per Mallorca, Sumar y Esquerra Unida, subrayando que los socialistas "han hecho la tarea que tocaba".

Por otro lado, ha celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que "ha demostrado que es posible vencer a las encuestas y al pesimismo. "Esto es lo que sucederá en España con Pedro Sánchez, estoy absolutamente convencida", ha dicho.

Asimismo, Armengol ha pedido "movilización absoluta" de toda la izquierda en los próximos comicios para "hacer posible cuatro años más de gobierno progresista". "Para seguir con una España transformadora, de colores, de ilusión y de espernaza", ha agregado.