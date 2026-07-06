Armengol celebra el acuerdo para la mejora del plus de insularidad de funcionarios estatales

La presidenta del Congreso, Francina Armengol - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para establecer mejoras en el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares.

"Avanzamos en una reivindicación histórica de Baleares", ha destacado en un mensaje en la red social X, en el que ha agregado que el acuerdo supone "un paso importante" para adaptar las indemnizaciones por residencia "a la realidad del coste de la vida y de la vivienda" del archipiélago.

Asimismo, Armengol ha reivindicado que defender los intereses de Baleares "es esto: conseguir avances que mejoren la vida de la ciudadanía".